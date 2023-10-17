الرئاسة الروسية: العملية البرية الإسرائيلية المحتملة فى غزة محفوفة بعواقب وخيمة

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن العملية البرية الإسرائيلية المحتملة في قطاع غزة محفوفة بعواقب وخيمة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

إسرائيل لن توقف العمليات فى غزة حتى يتم تدمير "حماس"

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أعلنت، في بيان، عن أن بنيامين نتنياهو أوضح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إسرائيل لن توقف العمليات في غزة حتى يتم تدمير "حماس".

وأبلغ بوتين، نتنياهو برغبة موسكو في المساعدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة، في الوقت الذي يدخل فيه غمار الأزمة بالشرق الأوسط بعدد من المكالمات مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين.