مدير عام آثار الكرنك يكشف أسرار "غرفة الأجداد" بالأقصر

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن لائحة ملوك الكرنك أو ما يعرف بـ"غرفة الأجداد" أو "قائمة الملوك"، هي غرفة تحتوي على نقش لـ 61 ملكا يبدأون من عصر الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، وتنتهي بالملك تحتمس الثالث.

لائحة ملوك الكرنك

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن قائمة الملوك أنشأها الملك تحتمس الثالث سنة 45 قبل الميلاد، لتكون مقر العبادة الخاصة بالأسلاف المنتشرة في هذا الوقت.

وأشار إلى أنه كان هناك تماثيل مفرقة للملوك في أرجاء معبد الكرنك، وكان لأول مرة يتم تجميعهم في مكان واحد، على يد الملك تحتمس الثالث، ما جعلها تعتبر واحدة من أهم مصادر التأريخ المصري القديم.

وأوضح أن قائمة الموجودة في فرنسا الخاصة بـ "لائحة ملوك الأجداد" هي النسخة الأصلية، ولكن الموجودة في مصر بمعبد الكرنك هي نسخة تقليد لها، ولكنها طبق الأصل للنسخة الموجودة في متحف اللوفر.