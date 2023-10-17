الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس القاهرة الجديدة يتابع تطوير أعمال الطرق والزراعات في التجمع الثالث

الغيطي يتفقد التجمع
الغيطي يتفقد التجمع الثالث

أجرى المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولة تفقدية بالمرور على مناطق مختلفة من التجمع الثالث بصحبة المهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسؤولي القطاعات بالتجمع الثالث.

"الغيطي" يتابع تطوير منظومة الطرق والزراعات فى التجمع الثالث 

وتفقد مسئولي جهاز القاهرة الجديدة المحلية الثامنة القطامية، حيث يتم أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة من تنفيذ وتطوير أعمال الطرق وأرصفة وتطوير وصيانة المسطحات الزراعية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تدبيش- ممرات.

وتابع المهندس عبد الرؤوف الغيطي ونواب التجمع الثالث تطوير منطقة مسلسل 10  بمشروع سكن مصر والمحلية 10، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث ومتابعة تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث. 

وشدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي  بشكل عام على جميع النواب ومعاونى رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام اليومي بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية وإزالة جميع اشغالات بالطرق وأمام المولات والمحلات ومناطق الخدمات وتستمر جولاته يوميا لمتابعة جميع أعمال المدينة. 

وفي سياق متصل، أفاد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مدينة القاهرة الجديدة تعد من أكبر المدن الجديدة وتقدر مساحتها بحوالي 70580 ألف فدان وتم إضافة مساحة 15948 الف فدان آخر بقرار وزاري يحمل رقم 499 لسنة 2016 لتصبح إجمالي مساحة القاهرة الجديدة نحو 85.580 الف فدان.

وتتضمن القاهرة الجديدة 5 تجمعات سكنية أهمهم التجمع الخامس والتجمع الأول والثالث والامتداد الشرقي والامتداد الجنوبي وتقع المدينة بين القوس الشرقي للقاهرة وشرق الطريق الدائري بين المسافة المحصورة بين طريق القاهرة السويس الصحراوي وطريق القطامية العين السخنة. 

القاهرة الجديدة التجمع الثالث تطوير الطرق

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