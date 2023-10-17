محافظ القليوبية يشهد مناورة التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لصرف المياه بمطابق صرف الأمطار بمنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.

اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي

واستهل المحافظ جولته بتفقد اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل 5 سيارات كسح سعة 4 أمتار، وعربة سعة 10 أمتار، وعدد 2 شفط نافوري، وعدد 3 مواتير شفط مياه ببدال، بالإضافة إلى عربية كسح 4 أمتار تابعة لحي غرب شبرا ولودر، حيث أبدى المحافظ بعض الملاحظات، ومنها ضرورة سرعة الانتهاء من تأهيل السيارات من (دهانات ونظافتها وصيانتها).

محافظ القليوبية يتفقد غرف تجميع الأمطار

كما تفقد محافظ القليوبية غرف تجميع الأمطار والمرتبطة بخط طرد على ترعة الإسماعيلية بقطر ١٦٠ ملي بمنطقة الفرنواني، موجهًا برفع الأتربة بجانبي الطريق وبمحيط مطابق صرف الأمطار.

وأكد محافظ القليوبية أننا نستهدف التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار.

وشدد محافظ القليوبية على كل رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بضرورة الاستعداد التام، لمواجهة أي طوارئ أو سقوط أمطار غزيرة فى أى وقت.

وشارك في المناورة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس سامي الصباغ، مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبرا.