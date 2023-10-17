بينها عرض ومناقشة فيلم "تانجو الأمل" بشبكة آمون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

عرض الفيلم اللبناني “تانجو الأمل”، أحد فعاليات وأنشطة أجندة الدستور الثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الثلاثاء، الموافق 17 أكتوبر 2023.

تانجو الأمل بشبكة آمون

ففي السابعة مساء، تنظم شبكة آمون للباحثين في الأدب والسينما، أمسية سينمائية لعرض ومناقشة الفيلم اللبناني “تانجو الأمل”، ويعقب عرض الفيلم مناقشة تتحدث فيها وتقدمها دكتورة سلمي مبارك، أستاذ الأدب والفنون بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وفيلم “تانجو الأمل”، من إخراج المخرج اللبناني محمد سويد، والذي وصفه المخرج السوري الكبير محمد ملص: بعد أن شاهدت للمرة الأولى فيلما لمحمد سويد، أعتقد أنه ”تانجو الأمل “، وربما لم يكن فيلمه الأول، خرجت من الصالة وأنا أرتعش، بدا لي كأني أبحث عنه هو لأعانقه.

تانجو الأمل فيلم حميمي وخاص، وهو هام على أصعدة عدة: على صعيد السينما كسينما، على صعيد السرد والبناء، وعلى صعيد المواجهة مع الذات والمكاشفة الصادقة مع المتفرج، وأكثر الأشياء ”تفردًا” وخصوصية في الفيلم، والتي ربما لم يملك بعد، أي واحد منا الشجاعة للإقدام عليهما، هي أن تأتي بالحدث والشخصيات إلى التصوير، ليس من أجل أن تقوم أنت كمؤلف برسمها، بل لتقوم هي برسمك. فمَنْ عليه أن يرسم مَن ْ؟"

السرعة القصوى صفر

وفي السابعة والنصف، يحل الكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي، في ضيافة مكتبة الجامع الكبير، لتوقيع ومناقشة أحدث مؤلفاته الروائية، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، تحت عنوان “السرعة القصوى صفر”.

وكان أشرف العشماوي، قد فاز قبل يومين بجائزة أفضل رواية عربية ــ جائزة كتارا للرواية العربية، عن روايته “الجمعية السرية للمواطنين”، والصادرة أيضا عن الدار المصرية اللبنانية.

ليالي الخرطوم بجزويت الإسكندرية

وفي الثالثة عصرا، وعلي هامش معرض “ليالي الخرطوم”، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ندوة حوارية مع الفنانين المشاركين في المعرض، حول فكرة المعرض وفلسفته، وحول الهوية والثقافة السودانية والتواصل القوي بين الأجيال من خلال الفنون المبتكرة.

كما يتطرق اللقاء إلي أهمية التوثيق وكيف يمكن للفنون تسجيل الذكريات والتاريخ بشكل فني وجمالي، فضلا عن دور الفنون في التعبير عن الهوية الثقافية والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يتركها في المجتمع.

افتتاح معرض غياب مفاجئ وحضور دائم

وفي السابعة مساء، يفتتح بمجمع الفنون بالزمالك ــ قصر الأميرة عائشة فهمي، معرض استعادي للفنان سعيد العدوي، والذي يقام تحت عنوان “غياب مفاجئ وحضور دائم”، والذي يستمر حتى 16 نوفمبر 2023.

يقام المعرض بالتزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل الفنان التشكيلي سعيد العدوي، 1938 ــ 1973، والذي يعد واحدا من أهم الفنانين المصريين، وعرض ما يقارب من المائتي عمل فني بين تصوير ورسم وحفر يجتمعون للمرة الأولى في مكانٍ واحد منذ وفاة سعيد العدوي من مقتنيات متاحفنا الفنية ومن مجموعات خاصة موثوق في مصادرها.

مناقشة “توجيه حركة التنقلات” بالقومي للترجمة

وفي الخامسة مساء، تحتضن قاعة طه حسين، بالمركز القومي للترجمة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، احتفالًا بصدور الطبعة العربية من كتاب "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، بحضور مترجمه الدكتور محمد صبري الدالي.

ويتناول الكتاب بالنقاش والتحليل كلٍ من: المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق، الدكتور زكريا الرفاعي والدكتور شريف يونس.

كتاب"توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية.. الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما وراءها 1869-1914 م" من تأليف فاليسكا هوبر ومن ترجمة محمد صبري الدالي.

والكتاب اهتم بالبحث وبشكلٍ موضوعي ومُعمَّق في التجلِيَّات المُبكِرة للعولمة خارج أوروبا، وخاصة في مجال النقل والتنقَّل البحري. ولقد اختارت المؤلفة أن تقوم بتطبيق محاولتها على ذلك الممر البحري فائق الأهمية، أي قناة السويس.

نادي أدب مصر الجديدة يحتفل بانتصارات أكتوبر

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، أمسية جديدة، من أمسيات النادي، والمخصصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويشارك في الأمسية كل من: الفنان طارق دسوقي، والذي يتحدث عن أكتوبر في السينما والدراما، وأدوراه الناجحة في دراما الحرب.

المهندس كمال حبيبب، أحد أبطال حرب أكتوبر من المهندسين العسكريين وكان وقتها ملازم أول، ويتحدث عن دور سلاح المهندسين في التجهيز للحرب ورؤيته للتجربة التي خاضها في الحرب حتى النصر.

الكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويتحدث عن ذكريات أكتوبر ودور حرب الاستنزاف في التجهيز لها. ويدير الأمسية الكاتب الروائي دكتور طارق منصور.