"لا يمكن تبريرها".. ماذا قال نجوم العالم عن جرائم الإسرائيليين ضد الفلسطينيين؟

تزايد عدد نجوم العالم الذين أفصحوا عن دعمهم لفلسطين، منددين بجرائم الإسرائيليين ضد للفلسطينيين، واصفين إياها بأنها لا يمكن تبريرها أخلاقيا بأي طريقة، وأن ما يحدث في فلسطين تحت الاحتلال منذ عقود أمر مروع وخاطئ ولا يمكن تجاهل عمق وواقع هذه المعاناة.

الممثل الأمريكي جون كوزاك

لجأ الممثل الأمريكي جون كوزاك إلى موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، لإظهار دعمه لفلسطين، قائلاً: “المدنيون الفلسطينيون لم يطالبوا بمذبحة”.

وأضاف: "كنت خارجاً في المسيرة الفلسطينية في شيكاغو، سأخبرك بما لم أسمعه؛ لم أسمع الموت لإسرائيل، ولم أسمع الموت لليهود، ولم أسمع الناس يحتفلون بمقتل المدنيين الإسرائيليين، ما سمعته بالفعل هو - يجب علينا تحرير فلسطين من الاحتلال الوحشي - أناس قلقون على أحبائهم، في منطقة الجحيم، عالقون بدون طعام وماء وكهرباء، كتب كوزاك: "أشعر بألم شديد بسبب مطالبة الناس بالمغادرة والقصف أثناء مغادرتهم".

الممثل البريطاني ريز أحمد

ودعا النجم الحائز على الأوسكار ريز أحمد إلى وقف "القصف العشوائي الإسرائيلي للمدنيين في غزة" و"جرائم الحرب التي لا يمكن تبريرها أخلاقياً."

وكتب الممثل البريطاني الباكستاني الأصل على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، "قيل لنا إن هناك جانبين لما يحدث في إسرائيل وفلسطين، لكن في قلبي، أعلم أن هناك جانبًا واحدًا فقط، وهو جانب إنسانيتنا، ما حدث في إسرائيل الأسبوع الماضي كان مروعا وخاطئا، الألم والخوف الذي يشعر به الكثيرون عميق وحقيقي، إن ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في فلسطين تحت الاحتلال منذ عقود، أمر مروع وخاطئ، لا يمكن تجاهل عمق وواقع هذه المعاناة”.

وأضاف: "إذا نظرنا في اتجاه واحد فقط، فسوف نتعمق أكثر في الظلام، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن، يُطلب منا أن ننظر بعيدًا بينما ينفد الوقت أمام المدنيين في غزة، ونصفهم من الأطفال، إذا كنا إلى جانب الإنسانية، فيجب علينا أن نتحدث بشكل عاجل لمحاولة تجنب فقدان أرواح الأبرياء، وهذا يعني الدعوة إلى وضع حد للقصف العشوائي على المدنيين في غزة والبنية التحتية الحيوية، والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء، والتهجير القسري للناس من منازلهم، إنها جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا”.

عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد

وشاركت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية جيجي حديد بيانًا حول الصراع على حسابه على موقع التواصل إنستجرام، وكتبت: “أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم يحصد فيه هذا الصراع أرواحاً بريئة - والكثير منهم من الأطفال”.

وأضافت: "أشعر بتعاطف عميق وحسرة تجاه النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال، إنها مسؤولية أتحملها يوميًا، أشعر أيضًا بالمسؤولية تجاه أصدقائي اليهود لتوضيح الأمر، كما فعلت من قبل: بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين ولا يشمل أي منها ضررًا لشخص يهودي".

المغنية السويدية زارا لارسون

وشاركت المغنية السويدية زارا لارسون صورة لها على حسابها على إنستجرام، وأضافت تعليق: "أوه، إنها تقف مع أوكرانيا عندما تغزو روسيا ولكن ليس فلسطين".

الممثل الأمريكي المصري رامي يوسف

انتقل الممثل والمخرج السينمائي الأمريكي المصري رامي يوسف أيضًا إلى إنستجرام لمشاركة أفكاره الصادقة، قائلا: "هؤلاء هم بعض أجمل الفنانين الذين أعرفهم، أنا خائف عليهم، وكنت كذلك دائمًا، كنا في فلسطين معًا عندما قُتلت شيرين أبو عاقلة، وهي صحفية أمريكية ترتدي سترة صحفية، على يد جندي، وقد عمل بعض أفراد طاقمنا معها، أتذكر الذعر في وجوههم، أتذكر كيف لم يكن هناك أي سبيل قانوني لقتلها، لا يوجد أبدا، لقد شهدوا عقودًا من انتهاكات حقوق الإنسان وقتل الأطفال، أشعر بالرعب مما حدث لحياة الفلسطينيين، أشعر بالرعب مما حدث لحياة الإسرائيليين، لقد أمضيت الكثير من حياتي البالغة في الصلاة من أجل الجميع في المنطقة، "أصلي من أجل أخواتي وإخوتي المسلمين واليهود المليئين باضطراب ما بعد الصدمة في جميع أنحاء العالم - وكذلك المسيحيين هناك وخارجها".

ودعا يوسف أيضا إلى إنهاء العنف في غزة، قائلا: "هناك رهائن وجثث وغزة على حافة الدمار، أجيال كاملة من العائلات، هؤلاء مدنيون ليس لديهم ملاذ ولا مكان يذهبون إليه، يُطلب من مليون شخص الإخلاء إلى أي مكان، إن شعب غزة لا يستحق أن يدفع ثمن إخفاقاتنا، إذا تم محو غزة، فسوف يشهد التاريخ أننا وقفنا مكتوفي الأيدي، وتابع: “لقد فشلنا في العثور على إنسانيتنا".

النجم الأمريكي مارك روفالو

وردًا على رامي يوسف، كتب نجم مارفل المعروف بدور "هالك" مارك روفالو، في التعليقات: “كنت أفكر فقط، هناك عدد قليل جدًا من المشاهير الذين يتحدثون عن هذه القضية والذين لديهم الخبرة الحياتية والمعرفة التي لديك، لقد عملت هناك وقضيت بعض الوقت هناك، أنت عزيز على كل هؤلاء الأشخاص وأنت رجل بهذه الإنسانية والجودة، صوتك وحياتك وعملك وحبك ورعايتك الحقيقية كلها أمور مهمة جدًا في هذه اللحظة الفوضوية والعاطفية، لديك الكثير لتقدمه لهذه المحادثة بطريقة مستنيرة وثاقبة، هناك حاجة لذلك في هذه اللحظة. شكرا لك مرة أخرى، رامي، أنا فخور جدًا بمعرفتك".

الممثل ومقدم البرامج البريطاني جون أوليفر

خصص الممثل الكوميدي ومقدم البرامج البريطاني جون أوليفر لحظة في برنامجه "Last Week Tonight" ليتحدث أيضًا عن الأزمة الإنسانية.

وقال أوليفر: "لا أعرف أين وصلت الأمور في غزة وأنت تشاهد هذا الآن، ولكن يبدو أن كل المؤشرات تشير نحو كارثة إنسانية".

ووجه غضبه نحو "المتعصبين والمتطرفين في جميع المجالات الذين أحبطوا باستمرار محاولات السلام على مر السنين، لقد خذلت قيادتهم الإسرائيليين والفلسطينيين مرارا وتكرارا، وليس لدي قدر كبير من الثقة في القادة المسؤولين حاليا عن توجيهنا نحو السلام".

المغنية الأمريكية كيلاني

وتحدثت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية كيلاني أيضًا في مسيرة مؤيدة لفلسطين أقيمت في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث قالت إنه لا يوجد شيء معقد في اتخاذ موقف علني بشأن هذه المسألة. “أعتقد أنه أبيض وأسود، ولديك خيار رؤيته أم لا.. أريد من جميع أتباعي وزملائي أن يجلسوا على الجانب الصحيح من التاريخ، أريدهم أن يتخذوا قرارًا أكبر منهم، أريدهم أن يصنعوا واحدا غير أناني، أريدهم أن يقدموا واحدا واضحا، وآمل فقط أن يختاروا فعل الشيء الصحيح، تستمر إيما في التأكيد على أن اتخاذ القرار ليس بهذا التعقيد".