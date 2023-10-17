أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح وينتقد الحملات الموجهة ضده

أبدى الإعلامي أسامة كمال، تضامنه مع نجم الكرة المصري محمد صلاح، الذي تعرض لانتقادات من بعض الأطراف لعدم إظهار موقفه من الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن صلاح لا يجب أن يتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل علني، خوفًا من التعرض للاتهامات بالعنصرية أو معاداة السامية من قبل الغرب.

وقال "كمال" في برنامجه "مساء DMC"، الذي يبث على قناة "DMC"، إن صلاح لديه طرق أخرى للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مثل التبرع بالمال للهلال الأحمر أو دعم المؤسسات الإنسانية، مضيفًا أن صلاح يقوم بدوره كلاعب كرة قدم بشكل ممتاز، ولا يجب أن يتحول إلى سفير سياسي أو ديني.

وانتقد "كمال" الذين يطالبون صلاح بالتصريح عن رأيه في القضية الفلسطينية، قائلًا إنهم يحاولون استغلال شهرته وشعبيته لتحقيق أغراضهم، وطالبهم بأن يكونوا أبطالًا بأنفسهم، وأن يتبرعوا بأموالهم وجهودهم للقضية، بدلًا من انتظار تصرفات صلاح.

وختم "كمال" حديثه بالدعاء لصلاح بالتوفيق والنجاح في مسيرته الكروية، وبالثبات على موقفه من قضايا وطنه وأمته، وحذر من الانسياق وراء الحملات التي تستهدف تشويه سمعة هذا البطل المصري، الذي يشرف مصر في المملكة المتحدة.