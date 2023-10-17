الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين هريدى لـ"الشاهد": إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بسلام فهى دائمًا بحاجة لحروب

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش في سلام فهي دائمًا في حاجة لحروب وعدو حتى لو وهمي حتى لو غير موجود تخترعه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يعتقد أن هناك سلاما حقيقيا مع إسرائيل مثل الذي تم بين ألمانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا فهذه الدول وضعت عداوتها في الخلف ولكن إسرائيل لا.  

وأكد أن مصر على مر التاريخ فتحت ذراعيها لكل من لجأ إليها هربًا إما من حروب أوقهر والمثال على ذلك أن سيدنا عيسى والسيدة مريم لجئا لمصر هربًا من طغيان الإمبراطور الروماني ومكثا بها 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه في العصر الحديث لجأ اليها أخوة عرب ثم عادوا لبلادهم بعد تحسن أوضاعها، ومؤخرًا استقبلت مصر عراقيين وسوريين ويمنيين وسودانيين وليبيين، ولم تبخل مصر ولكن استقبلتهم ومنهم من عاد لأوطانهم ومنهم من بقى.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حسين هريدي إسرائيل سلام حاجة لحروب مصر فتحت ذراعيها

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