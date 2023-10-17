عاجل.. تقارير إعلامية: استشهاد قيادى كبير فى حركة حماس بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة المزيني، في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال رئيس المخابرات الإقليمي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور مزيدا من التفاصيل حول الغارة، بما في ذلك اسم العضو الكبير في حماس أو مكان وقوع الغارة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.