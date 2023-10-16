قصواء الخلالى: القضية الفلسطينية استطاعت فرض نفسها على الساحة العالمية

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، علي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم الإثنين، إن ملف القضية الفلسطينية استطاع بقدرته على إيجاد نفسه وعلى الحق التاريخي والإنساني والحضاري وعلى الأصعدة كلها أن يفرض نفسه على الساحة العالمية وليس فقط على اهتمام المصريين.

وأضافت أن مصر بها صحافة مصرية محترمة وتتضامن قلبًا وقالبًا وفعلًا وصوتًا ومكافحة للتدليس مع القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الغربية تتبنى موقف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وهو كان يحدث بالفعل، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن تقرب المسافات، ومن ثم لم يكن ملاحظ هذا الموضوع.

وأوضحت أن الوطن العربي والشعب والصحافة المصرية على الأصعدة كلها بداية من رأس الدولة وأعلى قمة سياسية وإدارية في الدولة وصولًا إلى أفراد الشعب المصري بلا استثناء، الجميع يقف مع الحق الفلسطيني ويؤيده.