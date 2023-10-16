وزير الخارجية الأسبق: انحياز الإعلام الغربي حول فلسطين يجابه الحقيقة

كشف السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم الأثنين، إن الإعلام الغربي، خاصة المرئي منه، به انحياز كبير للغاية في الفترة الماضية، وهو انحياز يجابه الحقيقة أو يأخذ جزءًا صغيرًا من الحقيقة ثم يقلبه إلى الجهة المضادة.

وأضاف أن الخسائر المدنية والأطفال وتدمير البنية التحتية في غزة لا مبرر له، فإذا كانت إسرائيل تريد محاربة حماس، فحماس ليست على الأرض، ولكن من على الأرض هم المدنيون، بينما حماس لها أماكنها ومخابئها.

ولفت أن مصر في مثل هذه الأزمات الكبيرة في المنطقة يكون الأعين صوبها، فمصر لها وزنها الجغرافي والسكاني والتاريخي، وتاريخ مصر على مدار الحروب التي خاضتها في أربعينيات القرن الماضي لم تكن من أجل مصر فقط، ولكن من أجل الأمة العربية ككل وعن القضية الفلسطينية خاصة.