الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير الفلسطينى بالقاهرة: ما يجرى فى غزة إبادة جماعية ممنهجة

دياب اللوح
دياب اللوح

كشف دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "اللوح"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم الإثنين، إن مصر هي الشقيقة الكبرى التي تقف منذ البداية مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الرئيس السيسي تلقى وأجرى الاتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان والحرب التي يتعرض لها قطاع غزة، موضحًا أن ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد، وما يجري في جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه جرى تدمير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني كبير، وتدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وأكثر من مليون مواطن فلسطيني أصبحوا دون مأوى، وأكثر من مليون و200 ألف مواطن فلسطيني جرى تهجيرهم من منازلهم من الشمال إلى الجنوب، وتدمير 14 مستشفى ومركزًا صحيًا.

الاراضي الفلسطينية المحتلة cbc في المساء مع قصواء

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