تتسول بابنتها.. تفاصيل تحقيقات النيابة مع سيدة أمام الجامعة الأمريكية

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، التحقيق في اتهام سيدة بالتسول بطفلة صغيرة في التجمع، وطلب التحريات في الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن السيدة مهتزة نفسيا وتتسول بطفلتها الصغيرة بمنطقة التجمع الخامس بقصد استجداء المارة مما يعرضها للخطر.

كان تم ضبط سيدة بحوزتها أن الطفلة ابنتها عقب رصد منشور متداول على "فيس بوك " يرصد تواجد طفلة صغيرة مع سيدة تعانى من اضطراب نفسى أمام الجامعة الأمريكية وترفض مساعدة الأهالى لها.



وجاء فى المنشور:« هذه الطفلة بتقول ان اسمها رحيل وموجوده مع سيدة واضح انها تعاني من اضطراب نفسي شديد في التجمع الخامس أمام الجامعه الامريكيه ».