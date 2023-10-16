الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": كولومبيا تطرد سفير إسرائيل

وزير الخارجية الكولومبي
وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا

طالبت دولة كولومبيا، سفير إسرائيل بمغادرة البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وطلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، اليوم الإثنين، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين حماس وإسرائيل.

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان ردًا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

كان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، هدد أمس بقطع العلاقات مع إسرائيل، وقال جوستافو بيترو على منصة “إكس” “تويتر سابقًأ”: “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها، لا نؤيد الإبادة الجماعية، سيطلب منا جيش وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا في يوم ما، سأعانقهم وسيبكون على القتل في أوشفيتز وغزة".
 

 

 

كولومبيا سفير إسرائيل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

بوتين يبلغ نتنياهو استعداد روسيا للمساعدة على إنهاء التصعيد بغزة

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

متطوعو قوافل التحالف الوطني لغزة: مستمرون في دعم الفلسطينيين حتى إزالة الغمة (فيديو)

وزيرة الخارجية الفرنسية: أكثر من 100 فرنسي مازالوا في قطاع غزة

بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل شهيد المستشفى بقطاع غزة

العربية تنقل عن القاهرة الإخبارية لحظة استهداف معبر رفح (فيديو)

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات لقطاع غزة

الصليب الأحمر: الطواقم الطبية تواجه أوضاعًا صعبة فى تقديم الخدمة للمصابين بغزة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"