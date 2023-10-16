"القاهرة الإخبارية": كولومبيا تطرد سفير إسرائيل

طالبت دولة كولومبيا، سفير إسرائيل بمغادرة البلاد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وطلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا، اليوم الإثنين، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين حماس وإسرائيل.

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان ردًا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

كان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، هدد أمس بقطع العلاقات مع إسرائيل، وقال جوستافو بيترو على منصة “إكس” “تويتر سابقًأ”: “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها، لا نؤيد الإبادة الجماعية، سيطلب منا جيش وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا في يوم ما، سأعانقهم وسيبكون على القتل في أوشفيتز وغزة".

