نقيب الصحفيين: الإعلام الغربي ينتهج سياسة مضللة ويرتكب جرائم فادحة في حق الفلسطينيين

انتقد خالد البلشي، نقيب صحفيين مصر، حجب الإعلام الغربي جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وأضاف البلشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هناك تيار في الصحافة العالمية مازال يقدم شيء مختلف، إنما التيار العام في الغرب هو تيار يرتكب جريمة فادحة في التعامل مع ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة، حيث يتبنى روايات مزوّرة، حيث تحوّل إلى إعلام حربي للجيش الصهيوني في مواجهة المطالبين بحريّتهم في فلسطين.

وأشار إلى أن البيت الأبيض خرج ليروّج الشائعات، لافتًا إلى أن هذا الترويج سببه أن الكيان الصهيوني تعرّض لضربة كبيرة مهددّة لمستقبله، مؤكدًا أن الإعلاميين الذين شاركوا في هذه الحملة هم إعلاميون شاركوا في القتل، والاستهداف للشعب الفلسطيني.

سياسات مضللة وقصص مزيفة

وأشار إلى أن أغلب المؤسسات الصحفية الغربية انتهجت سياسات مضللة، وروجت لقصص مزيفة، لكن يوجد أيضًا مؤسسات أخرى تساند الحق، معقبًا: "أعتقد أن هذه المؤسسات سوف تكثر خلال الفترة القادمة خاصة في ظل ظهور معلومات كثيرة حول الأكاذيب، خاصة ونحن نواجه إعلام شكّل أزمة حقيقية وجريمة ارتكبت في حق الفلسطينيين بشكل عام، لكن يظل لدينا أمل أن نصحح، فنحن نحمل على عاتقنا مسؤولية تقديم الوجه الحقيقي واللغة الصادقة".