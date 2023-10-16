الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: استجابة دولية لدعوة الرئيس السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالات من قادة دول العالم حول الوضع في فلسطين وكان آخرها مكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الكندي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مكالمة بوتين اليوم أكدت مبدأ وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والبحث عن جذور المشكلة، مؤكدًا أن الكثير من الدول استجابت لدعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام، والمقرر عقدها السبت المقبل. 

وتابع، أنه عندما قامت حركة حماس بعملية "طوفان الأقصى"، كان الرد الإسرائيلي عليها بعملية الإبادة التي تشنها على غزة،  ولكن مع الجهد العربي خاصة مصر بدأنا نلحظ تغيرًا في اللهجة العالمية والغرب بما فيها أمريكا، والتي تحدثت عن خطورة احتلال غزة وخطورة حصارها ومنع دخول الغذاء والدواء، وحصل تطور ولكن ما زال التهور الإسرائيلي على أشدة.

مشاركة المواطنين في حملات التبرع بالدم

وأكد أنه منذ اليوم الأول مصر عرضت تقديم المساعدات والمواطنين سارعوا بالتبرع بالدم، وكان هناك تحرك يكشف عن الروح القومية للشعب المصري وإحساسهم بالشعب الفلسطيني.

عماد الدين حسين الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام دعوة مصر فلسطين فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء كندا مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة

بوتين: العملية البرية الإسرائيلية فى غزة ستؤدى لخسائر كبيرة

هل سيستغل بوتين الحرب الفلسطينية لصالحه من أجل الحرب الأوكرانية؟

أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضية الفلسطينية وسيناء

بوتين: دعوات الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء لن تؤدى للسلام

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب