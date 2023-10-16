الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل فلسطيني: استضافة مصر للقمة الدولية بشأن غزة يؤكد دورها في دعم القضية الفلسطينية

غزة
غزة

تستضيف مصر، السبت المقبل، قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، في ظل أوضاع مشتعلة بالجبهة الإسرائيلية الفلسطينية.

واعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن دعوة مصر واستضافتها هذه القمة تؤكد مكانتها، ودورها المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القمة تم الإعلان عنها لبحث الوضع المتفجر في غزة، وسبل وقف التدهور الذي يتعرض له سكان القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتزايد.

وقال العوض في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “ومن الضروري أيضًا أن تطرق القمة إلى المطالبة بوقف حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، متابعًا: "من المهم ايضًا البحث في جذور القضية المتمثلة بالاحتلال وضرورة إنهائه، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

استمرار حرب الإبادة من قبل قوات الاحتلال

وعن الوضع في غزة، قال المحلل الفلسطيني: "تتواصل حرب الابادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، حيث تقوم اسرائيل بقصف قطاع غزة من البر والبحر والجو بأطنان القذائف والصواريخ بما فيها المحرمة دوليًا"، لافتًا إلى تسبب العدوان المتواصل في استشهاد ٣٠٠٠ مواطن نصفهم من الأطفال وتدمير آلاف المنازل.

وأردف: "وما زال هناك مئات المفقودين تحت الركام، بالإضافة إلى أن إسرائيل قطعت الماء والكهرباء والوقود، ومنذ عشرة ايام تعاني المستشفيات ازمة خانقة، حيث نفذت الأدوية".

كما أكد أن العدوان مستمر ويتواصل بشكل أكثر عنفًا، وينطلق من رغبة قوات الاحتلال لتدمير "غزة" وتهجير أهلها نحو سيناء، مشددًا على رفض الشعب الفلسطيني لهذا المخطط، والذي ترفضه مصر أيضًا بكل حزم - حسبما قال-.

الدعوة لقمة دولية في مصر بشأن غزة

دعت مصر، الأحد، إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول "القضية الفلسطينية"، وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن تأييد بلادها لاقتراح مصر والخاص بعقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، لبحث الأوضاع فى المنطقة.

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