وزارة الصحة المصرية تتفقد استعدادات الإسعاف للتعامل مع أزمة غزة

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة ومعبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء؛ للتأكد من جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي تداعيات تفرضها الأحداث في قطاع غزة، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية.

وأكد عبدالغفار، خلال لقاء بثه برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة مستعدة لأي سيناريو محتمل، وأنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الإحالة في المحافظات المجاورة، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، كما اطمأن على خطة الإخلاء والقوى البشرية المدربة للتعامل مع مختلف الإصابات.