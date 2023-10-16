محافظ أسوان يستقبل وفد هيئة الرعاية الصحية لتطبيق المنظومة داخل 11 مستشفى

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى إطار الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع أسوان، بالإضافة إلى الوفد المرافق له.

تفاصيل اللقاء

تناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيستفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة.

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية، والدكتور أحمد السبكي بزيارة ميدانية لمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفيات الصداقة التخصصى، والمسلة " الحميات سابقًا "، والرمد.

كما ألتقى المحافظ ورئيس الهيئة بوفد الجودة اليابانية أثناء قيامهم بتدريب الفريق الطبي بالمستشفيات، وحرص أشرف عطية على الإستماع لمطالب الحالات المرضية المختلفة الذين التقى بهم، ووجه المسئولين لتلبيتها على الوجه الأكمل.

فيما أكد محافظ أسوان بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى يتم بذلها لإنهاء وتجهيز 11 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة حيث تم حتى الآن نقل أصول 76 مركز طبى ووحدة صحية و4 مستشفيات، لافتًا إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم في توفير المناخ اللازم والإشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتي ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني بجودة عالية، فيما تم توفير سكن راقى للأطباء والإستشاريين.

وأشار المحافظ إلى أن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية عقب تحويل هذه الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة الخدمات ساهم فى تقديم الخدمة العلاجية بالجودة العالية، ومن بينها مستشفى حورس بإدفو والتى شهدت فى شهر واحد إجراء 400 عملية من بينها 110 عملية كبرى لتساهم المنظومة فى إحنا نقلة نوعية غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى والهام، والذى يأتى كأسبقية أولى فى العمل التنفيذى، مطالبًا بأهمية دعم المستشفيات بالحضانات الجديدة ذات الجودة العالية، مع إيفاد الأطباء والاستشاريين لتدريب الأطقم الطبية فى كافة التخصصات لتأهليهم للتدخل السريع لتقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية ضمن دواعى إنقاذ الحياة، وهو الذى يتكامل مع إنشاء نقطة تمركز طبى بجوار مستشفى المسلة للحميات لتقديم الخدمات الطبية للأفواج السياحية الزائرة لمنطقة المسلة الناقصة، وهو الذى يأتى ضمن جهود الإرتقاء بمنظومة السياحية العلاجية بالمشتى العالمى بأسوان.