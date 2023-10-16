اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية والجامعة الروسية لصداقة الشعوب

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، إتفاقية تعاون مع الجامعة الروسية لصداقة الشعوب، وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير الإسكندرية.



وأقيمت مراسم التوقيع بحضور السفير كارن فسيليان قنصل عام روسيا الإتحادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، وبافيل كيديسيوك، مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية والوفد المرافق له.



من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور وقدم نبذة عن انجازات الاكاديمية العربية،كما استعرض كافة الاعتمادات التى حصلت عليها وجعلتها واحدة من أفضل جامعات العالم وأكد سعادته على ضرورة توطيد علاقات التعاون الاكاديمي بين الجانبين فى مجالات عدة من بينها الهندسة، الصحة، العلوم والتكنولوجيا.كما اتفق الجانبين على أهمية التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الصداقة تعتبر واحدة من أبرز الجامعات في روسيا الاتحادية،فهى مجمع علمي تعليمي يضم 10 كليات أساسية الزراعة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الهندسة، الطب، اللغة الروسية، علوم الفيزياء الرياضية والعلوم الطبيعية، الآداب، حماية البيئة، الاقتصاد، الحقوق و3 كليات للتدريب وزيادة المهارات، و3 كليات عامة في الجامعة،7 معاهد، و33 مركزا للبحوث العلمية، وأكثر من 150 مخبر علمي.