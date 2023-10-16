الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تخفيض عقوبة "ناتشو" للحاق بمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

ناتشو
ناتشو

خفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، عقوبة ناتشو مدافع ريال مدريد، ليدعم صفوف الميرنجي قبل كلاسيكو الأرض أمام برشلونة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني تخفض عقوبة ناتشو، وبذلك يمكنه المشاركة في الكلاسيكو.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف ناتشو مدافع ريال مدريد لمدة 3 مباريات على خلفية طرده في لقاء جيرونا.

وتعرض “ناتشو” للطرد المباشر بعد تدخله العنيف مع لاعب جيرونا كريستيان بورتو، في لقاء الجولة الثامنة من “الليجا”.

وأكدت لجنة الانضباط، معاقبة ناتشو بعد تعمده إيذاء لاعب جيرونا بورتو بالإيقاف لثلاث مباريات، مع تغريم النادي 1050 يورو واللاعب 600 يورو.

وكان من المقرر غياب “ناتشو” عن الريال الذي يعاني دفاعيًا بعد إصابة ديفيد ألابا، حيث تبقى مدافع واحد في الفريق وهو أنطونيو روديجير، في مباريات أوساسونا، إشبيلية والكلاسيكو أمام برشلونة.

الاتحاد الإسباني ناتشو ريال مدريد برشلونة كلاسيكو

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