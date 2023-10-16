القائمة البيضاء برئاسة فاروق جعفر تشعل الأجواء في انتخابات الزمالك

قبل أيام قليلة من المعترك الانتخابي بنادي الزمالك المزمع عقده يوم 20 أكتوبر الجاري، ظهرت قائمة انتخابية جديدة تسمي بالقائمة البيضاء تضم فاروق جعفر علي منصب الرئيس وهاني العتال علي منصب النائب وخالد لطيف أمين صندوق، وعلي منصب العضوية فوق السن مصطفي عبد الخالق وأحمد فودة نصير ومروة الرفاعي وسيف الإسلام محمد وعلاء مقلد والسيد متولي، بينما بتنافس علي العضوية تحت السن هشام نصر وياسمين الشريف وأحمد هاني زادة.

وتأتي هذه القائمة الانتخابية في مواجهة قائمة الزمالك أولا برئاسة حسين لبيب ونائب رئيس هشام نصر وأمين صندوق حسام المندوه وبعضوية فوق السن هاني شكري و هاني برزي وعمرو الأدهم وأحمد سليمان ومحمد طارق وحسين السيد وعضوية تحت السن عمرو نصوحي ونيرة الأحمر وأحمد خالد، ومن المنتظر أن ينظر القضاء في حكم استبعاد حسام المندوه من المعركة الانتخابية يوم الأربعاء القادم.

تدريبات الفريق

وعلى صعيد آخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مران اليوم نظرا لسفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى انجلترا في إجازة سريعة لزيارة أسرته، ومن المقرر أن يعود خلال ساعات لقيادة تدريبات الفريق في الفترة المقبلة. وحصل الفريق على راحة يومي السبت والأحد الماضيين، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم. ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب الترسانة، مشاركة يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الأبيض، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية. واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية. وخاض "أوباما" التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.