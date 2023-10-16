الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على "فيس بوك" فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات مما أسند إليهم من إتهام بتهديد فتاة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بمركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،م" 30 عاما عامل تهمة بتهديد المجنى عليها "ر،خ" بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي"واتس اب" وذلك بإفشاء أمور خادشة بالشرف ونشر صور شخصية خاصة بها وكان ذلك مصحوبًا بطلب مبالغ مالية منها نظير عدم نشره ذلك، مع اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن أرسل لها العديد من الرسائل الإلكترونية تحرى صور شخصية خاصة بها تنتهك خصوصيتها دون رضاها، وأزعج عمدا المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مع استخدامه حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل جريمة جرائمه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

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