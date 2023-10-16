السفير البابوي بمصر يترأس احتفال عيد القديسة تريزا الأفيلية بالمعادي

ترأس سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعيد القديسة تريزا الأفيلية، وذلك بديرها للآباء الكرمليين، بالمعادي.

شارك في الصلاة الأب باتريك الكرملي، رئيس الدير، والمونسينيور مارسيل ضيوف، مستشار سفارة الفاتيكان، والأب والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب زكريا حربي، المستشار الأول للرهبنة، والأب مخول فرحا، المستشار الثاني للرهبنة.

شارك أيضًا الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب مجدي سيف، رئيس الرهبنة اليسوعية بمصر، والأب دييجو، الرئيس الإقليمي للرهبنة الكومبونيانية بمصر والسودان، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأصدقاء الدير.

دير الأباء الكرمليين

الجدير بالذكر أن دير الأباء الكرمليين، بالمعادي، يعتبر ديرًا للإخوة الدارسين، بمرحلة التكوين، والدراسات الفلسفية.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية،وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد استهلها قائلا إنه يواصل بألم كبير متابعة ما يحصل في إسرائيل وفلسطين، وأشار إلى أنه يفكّر في كثيرين، وخصوصا الأطفال والمسنين.

وجدد النداء من أجل الافراج عن الرهائن، وطالب بشدة ألاّ يكون الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا النزاع. كما ودعا إلى احترام القانون الإنساني، لاسيما في غزة، حيث من الملح والضروري ضمان ممرات إنسانية ومساعدة جميع السكان.



وأضاف البابا فرنسيس أن الصلاة هي القوة المتواضعة لمواجهة القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب. ودعا جميع المؤمنين إلى الاتحاد مع الكنيسة في الأرض المقدسة وتخصيص الثلاثاء القادم، السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر، للصلاة والصوم،وعبّر البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الأزمة في ناغورنو كاراباخ.

