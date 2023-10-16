البحر الأحمر تناقش استعداداتها لاستضافة فعاليات بطولة Iron Man

عقد اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اجتماعا تنسيقيًا، لمناقشة استعدادات المدينة الساحلية لاستضافة فعاليات بطولة iron Man بحضور العديد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية المشاركة في تنظيم الحدث.

وخلال الاجماع أكد السكرتير العام البحر الاحمر على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية حتى يخرج الحدث بالشكل اللائق والمشرف، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع الجهات، مشيرًا أن هذه البطولة تقام للعام الثالث علي التوالي بمدينة الغردقة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

وتعد سلسلة سباقات IRON MAN ى السلسلة الأولى والرائدة فى العالم لمسابقات الترياثلون، حيث تقام فعاليات البطولة للعام الثالث تواليًا بمنطقة سهل حشيش خلال الفترة من 1 _ 4 نوفمبر المقبل ، ومن المتوقع مشاركة 600 متسابق من 52 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و 72 عاما، ويتمثل الحدث فى سباق للسباحة لمسافة 2 كيلو، سباق دراجات لمسافة 90 كيلو، و ركض لمسافة 21 كيلو.