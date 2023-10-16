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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد فوزها بـ"كتارا":" رشا عدلي تهدي جائزتها لأصحاب وجوه الفيوم ومبدعيها

رشا عدلي
رشا عدلي

فازت الكاتبة الروائية رشا عدلي، بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة ــ فئة الروايات المنشورة ــ عن روايتها “أنت تشرق.. أنت تضيء”، والتي أعلنت منذ يومين.

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وقالت رشا عدلي عن الفوز:" اهدي جائزتي لهذه الوجوه.. لوجوه الفيوم لهؤلاء الناس الذين رسموا من قرون طويلة مضت ولوقتنا هذا تدور الابحاث والمشاريع لاكتشاف حقيقتهم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور":" كما اهديها ايضا للفنانين الذين أبدعوا هذه المدرسة القديمة جدا والحديثة في الآن نفسه مدرسة وجوه الفيوم، أنا سعيدة من أجلهم فالجائزة هي تتويج لكتابتي عنهم.

والكاتبة الروائية رشا عدلي، سبق وصدر لها العديد من الأعمال السردية الروائية، نذكر من بينها، روايات: “شغف”، والصادرة عام 2017، وتتناول قصة لوحة تشكيلية يعثر على بضعة خصيلات من الشعر أثناء ترميمها. 

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رشا عدلي تفوز بجائزة كتارا للرواية عن "أنت تشرق.. أنت تضيء"

رواية “آخر أيام الباشا” والصادرة عام 2019 عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت، بطلها الرئيسي الوالي محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، رواية “الحياة ليست دائما وردية”، عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت عام 2013. وتدور أحداثها في أجواء تاريخية حول الخديوي إسماعيل، رواية “أنت تشرق.. أنت تضئ”، والصادرة العام الماضي 2022. وتتناول قضية الإتجار بالآثار وتهريبها، بالإضافة إلى روايات: على مشارف الليل ــ  صخب الصمت ــ شواطئ الرحيل ــ نساء حائرات ــ الوشم ــ قطار الليل إلي تل أبيب وغيرها

رشا عدلي كتارا أنت تشرق أنت تضىء رواية جائزة كتارا

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