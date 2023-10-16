رئيس مركز شبراخيت يتابع الاستعدادات لإقامة منفذ "معًا ضد الغلاء"

تواصل منافذ بيع السلع الغذائية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عملها لتوفير السلع والمنتجات أمام المواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

وتقوم الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالمتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من توافر كل السلع، وكذا الوقوف على جودة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، لتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية.



منافذ بيع سلع مبادرة "معًا ضد الغلاء"

وفي سياق متصل، أجرى اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لإقامة منفذ "معًا ضد الغلاء" بشبراخيت، واطمأن على أسعار السلع بالمعارض، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

كما حرص رئيس مركز ومدينة شبراخيت على الاستماع لآراء المواطنين في المعارض والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن الدولة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ، وتوفير كل احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات، مشيدًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

الحكومة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات

وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد أكدت أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن، حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، ومكافحة كل صور الاحتكار.