نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر مؤتمنة على القضايا العربية خاصة الفلسطينية (فيديو)

أعرب ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن سعادته لاهتمام القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضية الفلسطينية، معلقًا: "الفلسطينيون لا يأمنون بملفهم إلا لمصر".

مصر هى العمود الفقرى للأمة العربية

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية، فنحن نثق دائمًا بها ونعتبرها جميعا "قائدة الأمة العربية"، متابعًا أن "الملف الفلسطيني بأيدى المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر في أيدٍ أمينة".

واختتم: إن مصر عبر التاريخ مؤتمنة على كل القضايا العربية خاصة الفلسطينية.