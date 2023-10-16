الإثنين 16 أكتوبر 2023
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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر مؤتمنة على القضايا العربية خاصة الفلسطينية (فيديو)

ناصر أبوبكر
ناصر أبوبكر

أعرب ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن سعادته لاهتمام القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضية الفلسطينية، معلقًا: "الفلسطينيون لا يأمنون بملفهم إلا لمصر".

مصر هى العمود الفقرى للأمة العربية

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية، فنحن نثق دائمًا بها ونعتبرها جميعا "قائدة الأمة العربية"، متابعًا أن "الملف الفلسطيني بأيدى المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر في أيدٍ أمينة".

واختتم: إن مصر عبر التاريخ مؤتمنة على كل القضايا العربية خاصة الفلسطينية.

عبد الفتاح السيسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين مصر الملف الفلسطيني قضايا العربية

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