الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مجلس الأهلى يحسم موقف التجديد للمديرين وترتيبات الجمعية العمومية

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة في كل قطاعات النادي.

وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعًا مطولًا يوم الأربعاء الماضي، استمر لما يقرب من 5 ساعات ناقش فيه كل الأمور المتعلقة بأرضية التتش وملف تجديد العقود لباقي اللاعبين والموقف النهائي لموعد الجمعية العمومية، وموعد المؤتمر الصحفي العالمي لاستاد الأهلي الجديد، وحسم موقف التجديد للمديرين وترتيبات الجمعية العمومية العادية التي تحدد لها 17 و18 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أعلن عن تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، الذي كان مقررًا له مساء الأربعاء الماضي؛ نظرًا لما ‏يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين، وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

إقبال كبير للحصول على عضوية فرع الشيخ زايد


كانت لجنة العضوية بنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، قد عقدت اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد مع الراغبين في الحصول على عضوية الفرع بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها مطلع سبتمبر الماضي.

وواصلت اللجنة عقد المقابلات الشخصية مع الراغبين في الحصول على عضوية فرع زايد وسط إقبال كبير للانضمام إلى عائلة الأهلي، والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الفرع.

ويشهد فرع النادي بالشيخ زايد طفرة هائلة فى ضوء المخطط الإنشائي داخل الفرع  خلال المرحلتين الأولى والثانية اللتين تغطيان مساحة ٧٠ فدانا من إجمالي المساحة الكلية للفرع، ما يعكس حجم العمل وما تم إنفاقه على تلك المشروعات الكبيرة. 

الاهلى مجلس إدارة الأهلى محمود الخطيب أرضية التتش طارق قنديل

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