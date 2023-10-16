"مدبولى" يصل بكين للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى العاصمة الصينية "بكين" للمشاركة، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المُنعقِد في بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار "التعاون عالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار".

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء يو جيانهوا، وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية.

ومن المُقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.