الإثنين 16 أكتوبر 2023
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مصر

"مدبولى" يصل بكين للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ"منتدى الحزام والطريق"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى العاصمة الصينية "بكين" للمشاركة، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المُنعقِد في بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار "التعاون عالي الجودة للحزام والطريق: معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار".

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء يو جيانهوا، وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية.

ومن المُقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بكين الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدي الحزام والطريق

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