تفاصيل رحلة الأهلى لتنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى السوبر الإفريقى

تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على متن طائرة خاصة إلي تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا المقرر لها يوم الجمعة المقبل يتراس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني خوض مران خفيف في ملعب التتش قبل السفر إلي تنزانيا من أجل الإطمئنان علي حالة اللاعبين ومدي جاهزيتهم لخوض مباراة سيمبا في افتتاح مباريات الفريق للنسخة الجديدة من الدوري الإفريقي.

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم قبل أن ينتظم اللاعبون الدوليون في مران الأربعاء ثم السفر إلي تنزانيا ويخوض الفريق مرانا وحيدا في تنزانيا يوم الخميس المقبل ثم يخوض المباراة في اليوم التالي ثم يعود للقاهرة مباشرة استعدادا لمواجهة الإياب التي ستقام 24 أكتوبر الحالي.

طبيب الأهلي يكشف موقف أمام عاشور من السفر لتنزانيا

وأكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن فرص لحاق إمام عاشور برحلة تنزانيا تتزايد خاصة مع التقدم الكبير في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حيث يتدرب يوميا علي فترتين.

وأضاف طبيب الفريق إن محمود متولي وعمرو السولية وصلاح محسن وكريم فؤاد خارج الحسابات الفنية في رحلة السفر لعدم اكتمال شفائهم ورفض الجهاز الفني ضم أي لاعب تفادياً للمجازفة أو تجدد الإصابة.

وأشار أحمد جاب الله أن هناك فحصا طبيا لرامي ربيعة وكريم نيدفيد خاصة مع بدء دخولهما التدريبات الجماعية تدريجيا للفريق قبل السفر إلي تنزانيا.

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.