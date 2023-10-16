حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد شباب العمال

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من اتحاد شباب العمال، برئاسة عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد.

واستقبل الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، والذي وجّه في بداية اللقاء بالترحيب بهم بزيارتهم لمقر الحملة الرسمية، لافتًا إلى أن للشباب دورًا كبيرًا في العمل السياسي والتوعوي، حيث إنها ليست المرة الأولى التى تستقبل فيها الحملة وفودًا من الكيانات الشبابية.

وأشار إلى أن كل محب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءًا من الحملة الرسمية، منوهًا بأن للشباب دورًا قويًا في رفع الوعي للمواطنين، وخاصة فئة الشباب، للتوعية في المشاركة الإيجابية الذي كفلها لهم الدستور نصًا.

من جهته؛ أكد وفد اتحاد شباب العمال أن اتحاد شباب العمال يمتلك ٢٧ فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية، وقاعدة بيانات قوية تضم سبعة ملايين شاب وشابة مصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد سوف يفعل دوره في خدمة المجتمع وتوعيته بمباشرة حقوقه الدستورية.

وأوضح أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عندما تولى قيادة الدولة منذ تسع سنوات كانت أمامه تحديات من بينها التحديات الاقتصادية، واستطاع إعادة بناء الدولة المصرية وترسيخ مكانتها ودورها دوليًا وإقليميًا.

وقال وفد اتحاد عمال مصر إن الاتحاد بدأ بالفعل في عقد العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية، من بينها لقاء مع شباب القبائل والعائلات، وأيضًا مؤتمر شباب العمال في حب مصر، وذلك لتوعية الشباب والمواطنين بحقهم الدستوري، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤.