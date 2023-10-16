"الصحة" تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدي (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات عمل مبادرة الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي، على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الكشف المبكر عن أورام الثدي أحد المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في 2019.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، إن عدد الزيارات على أماكن الفحص بالمبادرة أكثر من 42 مليون زيارة، لافتًا إلى أن عدد السيدات المستفيدات من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 20 مليون امرأة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الشهر المقبل سيتم توزيع سيارات للكشف عن سرطان الثدي في عدة أماكن بالجمهورية، لافتًا إلى أنه في كل شهر سيتم الإعلان عن أماكن تمركز سيارات المبادرة، ويتم تقديم خدمات المبادرة من خلال الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت خريطة انتشار الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى في القاهرة والمحافظات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر بأماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن 18 سنة، منوهًا أنه تتواجد وحدة صحة المرأة بإحدى المولات التجارية بمدينة نصر خلال الفترة من يوم 8 وحتى 13 أكتوبر، وبجامعة عين شمس وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وبجوار إحدى المصانع بمدينة السلام لاستهداف العاملات خلال الفترة من 22 وحتى 26 اكتوبرالجاري.