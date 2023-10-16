الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة" تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدي (فيديو)

سرطان الثدي
سرطان الثدي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات عمل مبادرة الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي، على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الكشف المبكر عن أورام الثدي أحد المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في 2019.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، إن عدد الزيارات على أماكن الفحص بالمبادرة أكثر من 42 مليون زيارة، لافتًا إلى أن عدد السيدات المستفيدات من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر من 20 مليون امرأة.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الشهر المقبل سيتم توزيع سيارات للكشف عن سرطان الثدي في عدة أماكن بالجمهورية، لافتًا إلى أنه في كل شهر سيتم الإعلان عن أماكن تمركز سيارات المبادرة، ويتم تقديم خدمات المبادرة من خلال الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت خريطة انتشار الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى في القاهرة والمحافظات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم تكثيف تواجد الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر بأماكن التجمعات لاستهداف السيدات من سن 18 سنة، منوهًا أنه تتواجد وحدة صحة المرأة بإحدى المولات التجارية بمدينة نصر خلال الفترة من يوم 8 وحتى 13 أكتوبر، وبجامعة عين شمس وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، وبجوار إحدى المصانع بمدينة السلام لاستهداف العاملات خلال الفترة من 22 وحتى 26 اكتوبرالجاري.

مبادرة الكشف المبكر أورام سرطان عن أورام سرطان سرطان الثدي

مواد متعلقة

"صرف الإسكندرية": رفع درجة الاستعداد بالشركة لمواجهة الأمطار

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

أشتية: نستمر بنضالنا لتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس

"القاهرة الإخبارية": المستشار الألمانى سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة

"القاهرة الإخبارية": شاحنات الوقود التابعة للأمم المتحدة تتحرك فى معبر رفح لدخول غزة

وزير خارجية الصين: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لـ غزة

"الآثار" تكشف تفاصيل الكشف الأثرى الجديد بمنطقة الغريفة فى المنيا

مراسل "القاهرة الإخبارية": قذائف تستهدف مقر البعثة الأممية فى لبنان "يونيفيل"

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا