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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوميات النصر.. تفاصيل البيان 43 في 16 أكتوبر 1973 (فيديو)

أكتوبر
أكتوبر

قالت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة برنامج "8 الصبح": إننا ما زلنا في شهر أكتوبر شهر النصر، الذي نحتفل فيه بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث إن يوميات الحرب تشهد تفاصيل كثيرة من المعارك.
 

وأضافت جمال الدين، خلال حلقة البرنامج المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة المصرية قدمت الكثير من التضحيات خلال حرب أكتوبر لتكلل هذه المعركة في النهاية برفع علم مصر على أرض سيناء.

البيان رقم 43 للقيادة العامة للقوات المسلحة
 

وأوضحت مقدمة برنامج "8 الصبح"، أن يوم 16 أكتوبر 1973 شهد البيان رقم 43 للقيادة العامة للقوات المسلحة، والذي جاء فيه أن العدو حاول في ظهر يوم 16 أكتوبر تجميع حشد كبير من المدرعات على المحور الأوسط، وقام بهجمات مضادة من خلال رأس جسر لأحد التشكيلات، وشهدنا معركة ضارية باستخدام مدرعاتنا من قبل قوات المشاه المصرية، وتعاون القوات الجوية لصد اختراق العدو وتدميره.

يوميات النصر البيان 43 تفاصيل أية جمال الدين الاعلامية آية جمال الدين 16 أكتوبر 1973

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