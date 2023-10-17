الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ناعومي كامبل ومايكل سينكو وأناقة نيويورك في أسبوع الموضة بدبي

أسبوع الموضة في دبي
أسبوع الموضة في دبي

على الرغم من كونه في موسمه الثاني فقط، فقد بذل أسبوع الموضة في دبي كل ما في وسعه لعرض عروض ربيع وصيف 2024، حيث استدعى مجموعة من العلامات التجارية العالمية.

بدأ الأسبوع بعرض تقديمي من البيت الأمريكي كارولينا هيريرا والذي ضم مجموعة مختارة من الإطلالات من عرضها الأخير لربيع وصيف 2024 في أسبوع الموضة في نيويورك، ثم كان هناك تصميمات من بعض الأزياء المصنوعة يدويًا لفالنتين يوداشكين، وهو أول مصمم روسي ينضم إلى اتحاد الأزياء الراقية والأزياء منذ أكثر من 30 عامًا.

انتهى الأسبوع مع ناعومي كامبل وهي تسير على منصة عرض دار الأزياء الماليزية الفاخرة ريزمان روزيني، مما يجعل هذا الظهور الثاني لعارضة الأزياء البريطانية في الإمارات، وبين تلك اللحظات كان هناك الكثير من العروض لمجموعة كبيرة من الأسماء المعروفة في المنطقة، قدمت BLSSD عرضًا جيدًا، بينما كشفت العلامة التجارية للملابس الرياضية المستدامة The Giving Movement عن أحدث مجموعاتها.

ألوان جريئة في عروض أسبوع دبي للموضة

شوهدت الألوان الجريئة في العديد من العروض، من اللون الأحمر إلى فستان يعود إلى حقبة السبعينيات إلى مزيج من الشيفون البرتقالي، كما ظهرت تصميمات على شكل معطف طويل مزدوج الصدر باللون الأخضر النيون وبدلة للجسم مطرزة بأكمام طويلة من الشيفون باللون الأرجواني، في حين قدم مايكل سينكو ثلاثة إطلالات انسيابية باللون الأخضر الليموني.

ظهرت أيضا تصميمات من درجات الآيس كريم الناعمة التي تضمنت فستانًا طويلًا مع فتحة عنق منسدلة بالفستق، وقدمت دار الأزياء Poca فستانًا بسيطًا مكشوف الكتفين متوسط ​​الطول باللون الأصفر الليموني، في حين عرضت Selfmade زوجًا من السراويل متعددة الجيوب وقميصًا مطابقًا باللون الأرجواني.

كان هناك الكثير من القطع التي تضمنت أكتاف كبيرة تذكرنا بحقبة الثمانينيات، وفي عرض لمى جوني تم تنسيق سترة كبيرة الحجم مع بلوزة قصيرة وشورت وجوارب طويلة.

أسبوع الموضة في دبي نعومي كامبل تصميمات فستان مايكل سينكو

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