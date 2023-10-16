الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده في الزيتون

محاكمة
محاكمة

تعقد محكمة  جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في الزيتون.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان وجود المتهمين.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنايات القاهرة الزيتون حاكمة شخصين قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة

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