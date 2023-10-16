الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: 21 مستشفى بغزة تلقت أوامر إسرائيلية بالإخلاء

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

قالت منظمة الصحة العالمية إن 21 مستشفى بغزة تلقت أوامر إسرائيلية بالإخلاء، مشيرة إلى أن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، فيما أعلنت المنظمة عن تسريع تسليم إمدادات طبية حيوية للبنان في ظل تصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة إنها سرعت وتيرة تسليم الإمدادات الطبية الضرورية إلى لبنان "ليكون جاهزًا لمواجهة أي أزمة صحية محتملة".

وأشارت المنظمة إلى وصول شحنتين إلى العاصمة اللبنانية بيروت الأحد قادمتين من مركز تابع لها في دبي، قائلة إنهما تشملان ما يكفي من الإمدادات وأدوية الصدمة والمستلزمات الجراحية لحاجة ما بين 800 و1000 جريح.

وأضافت: "إذا تصاعدت الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتعرض المزيد من المدنيين للخطر"، مشيرة إلى تضرر النظام الصحي في البلاد من الأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت الذي حدث في أغسطس 2020، فضلًا عن "العبء الإضافي لأزمة اللاجئين السوريين".

وقالت المنظمة: "نعمل مع وزارة الصحة اللبنانية والشركاء في لبنان لتعزيز الاستعداد للاستجابة للزيادات المحتملة في الضحايا بسبب تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية".

منظمة الصحة العالمية الأراضي الفلسطينية لبنان الاشتباكات الحدود

الأكثر قراءة

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

تراجع جديد.. شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

عاجل.. أمريكى يقتل طفلا من أصل فلسطينى بـ26 طعنة فى شيكاغو

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا