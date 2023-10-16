الصحة العالمية: 21 مستشفى بغزة تلقت أوامر إسرائيلية بالإخلاء

قالت منظمة الصحة العالمية إن 21 مستشفى بغزة تلقت أوامر إسرائيلية بالإخلاء، مشيرة إلى أن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، فيما أعلنت المنظمة عن تسريع تسليم إمدادات طبية حيوية للبنان في ظل تصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة إنها سرعت وتيرة تسليم الإمدادات الطبية الضرورية إلى لبنان "ليكون جاهزًا لمواجهة أي أزمة صحية محتملة".

وأشارت المنظمة إلى وصول شحنتين إلى العاصمة اللبنانية بيروت الأحد قادمتين من مركز تابع لها في دبي، قائلة إنهما تشملان ما يكفي من الإمدادات وأدوية الصدمة والمستلزمات الجراحية لحاجة ما بين 800 و1000 جريح.

وأضافت: "إذا تصاعدت الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل سيتعرض المزيد من المدنيين للخطر"، مشيرة إلى تضرر النظام الصحي في البلاد من الأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت الذي حدث في أغسطس 2020، فضلًا عن "العبء الإضافي لأزمة اللاجئين السوريين".

وقالت المنظمة: "نعمل مع وزارة الصحة اللبنانية والشركاء في لبنان لتعزيز الاستعداد للاستجابة للزيادات المحتملة في الضحايا بسبب تصاعد العنف على الحدود مع إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية".