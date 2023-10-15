محمود مسلم: الإعلام الغربي يرتكب جرائم أخلاقية في تغطية الأحداث الفلسطينية

قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يقوم به الإعلام الغربي هو استمرار للحالة التي رأيناها في 2011، مؤكدًا أن فكرة أن الإعلام الغربي يملك الحرية والحقيقة دائمًا هو أنه أكذوبة كبرى، وكبريات الصحف والقنوات الغربية ترتكب جرائم اخلاقية وكلهم يتبع الأجندة الأمريكية الفجة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن "بي بي سي"، تقوم بالتحقيق مع ناس لمجرد تعبيرهم عن رأيهم ليخالفوا بذلك عن حريات التعبير التي تحدثوا عنها كثيرًا.

وأكد، أن الحقيقة اليوم أصبحت ملونة فلا يوجد أكبر من رئيس أكبر دولة يقول إن الفلسطينون يقطعون روؤس الاطفال وبعدها البيت الابيض يعتذر، وهو نفس الأمر الذي حدث مع العراق وقالوا إن بها أسلحة نووية، وبعد أن دمروه قالوا لا يوجد به أسلحة نووية.

تعرض الاحتلال الإسرائيلي لمراسلي القاهرة الإخبارية

وتابع، أن قناة القاهرة ومراسليها الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لهم ومع ذلك صامدة بتغطيتها المهنية وإصرارها على التغطية رغم كل ما يحدث وهذه هو الاعلام المصري الذي انتقده البعض، كما أن لديها اكواد تستخدمها في تغطيتها للاحدث.