الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تمارس جرائم متنقلة بين مدن فلسطينية وسط صمت دولى

فلسطين
فلسطين

علق إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل تقصف بأطنان القذائف أحياء سكنية في غزة، موضحًا أن الاحتلال يمارس جرائم متنقلة بين المدن الفلسطينية وسط صمت دولي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، أن التقارير الدولية تشير إلى أن المنظمة الأممية باتت عاجزة عن تقديم الإسعافات للجرحى بغزة.

وتابع: "تقف الولايات المتحدة ضد الضحية في هذه الحرب، وتقوم بتشجيعه للاستمرار في أعماله التي ترقى لما ارتكبته النازية".

الحكومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية إسرائيل ابراهيم ملحم

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