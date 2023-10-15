محمد فايز فرحات: مصر تمسكت فى الحفاظ على مساعدة الفلسطينيين

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دور مصر حيال ما يحدث في فلسطين، لا يوصف سوى بالتاريخي.

أكد فرحات، خلال مداخلة في قناة "اكسترا نيوز" أن مصر قدمت يد العون من خلال تجهيز الكثير من المساعدات الأنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

أشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مصر تمسكت في الحفاظ على الإصرار على مساعدة الفلسطينيين، بالإضافة إلى الوصول لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وشدد فرحات على أن تمسك الشعب الفلسطيني بالأرض، سبب كاف لحل القضية الفلسطينية، وهذا ما أشار إلية الرئيس عبدالفتاح السيسي.