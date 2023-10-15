دعم بلا حدود.. مصر "كتفًا بكتف"مع الفلسطينيين منذ نكبة 1948

على مر الأزمنة المختلفة يظل موقف مصر ثابتًا وتقف على مسافة واحدة من دعم جميع البلاد العربية، لا سيما موقف القاهرة الأصيل تجاه القضية الفلسطينية، ومنذ اندلاع مقاومة طوفان الأقصى ومصر تدعم فلسطين بلا حدود.

وبالفعل شرعت مصر في تجهيز سلاسل الإمداد لفلسطين وقطاع غزة، كما أعلنت عن استقبال كل المساعدات من الدول العربية لدعم غزة، وهذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية الذي قال إن معبر رفح مفتوح رسميًا على الجانب المصري طوال الوقت، والمشكلة هي تعرضه للقصف الجوي ما يجعل الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة.

وأوضح سامح شكري أن السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن التصريحات اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال إن "معبر رفح مفتوح رسميًا على الجانب المصري، وهو مفتوح طوال الوقت، والمشكلة هي أنه يتعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الطرق في جانب غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة".

دعم مصر لفلسطين لم يكن وليد اللحظة وإنما هو موقف ثابت وأصيل منذ النكبة، حملت على عاتقها تحقيق السلام في فلسطين مع المطالبة بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة

في 1973، ثمن الرئيس السادات حق فلسطين وكرر طلبه خلال مؤتمر القمة العربي السابع الذي عقد 29 نوفمبر 1973 في الجزائر، وهناك أقر المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل هما: "انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، والثاني: استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة".

سحب السفير المصري من إسرائيل

وخلال حكم مبارك، سحبت القاهرة سفيرها في إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982، ليطرح الرئيس الراحل خطة للسلام في 1989، حيث تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان.

كما شارك الرئيس الأسبق مبارك في سبتمبر 1993 في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وفي 2003 أيدت مصر وثيقة «جنيف» باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة

منذ تولي الرئيس السيسي الحكم كان هناك دعم متواصل لفلسطين وقد ظهر جليًا في تلك الأيام بعد الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة وعمليات التصفية والإبادة الجماعية.

وقدمت مصر أيضًا دعمًا إنسانيًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وانطلقت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة نحو القطاع وتضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.