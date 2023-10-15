الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تاريخ دعم فلسطين".. مصر الحاضنة الكبرى لقضايا الدول العربية

فلسطين
فلسطين

على مر العقود، استمرت مصر في أن تكون الحاضنة الكبرى لقضايا الدول العربية الشقيقة، إذ سجل التاريخ العديد من المساهمات التي قامت بها مصر في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية واستعادة الاستقرار، تأكيدًا على دورها كدولة محورية وقائدة في المنطقة العربية، وبفضل ثقلها الإقليمي والعربي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.


ووفقًا لدراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، فإن موقف مصر ثابت ويتمثل في العمل على دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، وذلك لدعم استقرار المنطقة وتقليل الاضطرابات التي تشهدها الشرق الأوسط، ويجب الحفاظ على الثوابت العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.


وأظهرت الدراسة أن القيادة السياسية حرصت على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية. هذا الأمر واضح جدًا في القمم واللقاءات الثلاثية بين مصر وفلسطين والأردن، وكان أحدث هذه القمم تلك التي عقدت في مدينة العلمين في 14 أغسطس الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" والملك الأردني عبدالله الثاني، وكانت هناك قمم ثلاثية أخرى في القاهرة قبل ذلك.


وكشفت دراسة عن جهود دبلوماسية مصرية مكثفة لتفادي المواجهة المفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة، وحذرت مصر من خطورة التصعيد بعد سلسلة من الاعتداءات على المدن الفلسطينية.


وأكدت الدراسة أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، وأظهرت مدى اهتمام القاهرة بالمشاركة المستمرة في جهود حل هذه المسألة، من خلال الحرص على تلبية متطلبات الأخوة العربية وعدم التخلي عن التزامات مصر كقوة عربية كبرى لها تاريخ طويل في دعم الشعب الفلسطيني في جميع الأزمنة، وهذا يستدعي استمرار دور مصر وتوسيع نطاقه ليشمل جميع جوانب هذه المسألة.

الأكثر قراءة

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

"القاهرة الإخبارية: سيتم التوصل لاتفاق على إدخال المساعدات لغزة بعد زيارة بلينكن

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

الهلال الأحمر المصرى: أول قافلة مساعدات دخلت غزة بعد 24 ساعة من القصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا