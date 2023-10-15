الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أحمد موسى" يعلق على زيارة بلينكن مع الرئيس السيسى اليوم

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، مساء يوم الأحد: "في لقاء نادر ومباشر على الهواء، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة، وأعرب عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل".

 

وعلق موسى على هذا اللقاء في برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، وأثنى على دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني والتأثير على المجتمع الدولي.

 

وأوضح "موسى": "الرئيس السيسي أكد أن رد فعل إسرائيل على المظاهرات والصواريخ الفلسطينية يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي، وطالب بإنهاء الأزمة بحل الدولتين المتفق عليه دوليًا".
 

أحمد موسى عبدالفتاح السيسي أنتوني بلينكن إسرائيل القضية الفلسطينية

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