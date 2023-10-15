إحالة المتهمة بالشروع في قتل سيدة وسرقتها بالقطامية للجنايات

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، سيدة لمحكمة الجنايات لاتهامها بالشروع فى قتل سيدة باستخدام آله حادة لسرقتها بالقطامية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة سماح.ف أقرت بارتكابها جريمة الشروع في قتل سيدة تتردد عليها بشقتها وقامت بالتعدى عليها باستخدام آله حادة وتمكنت من سرقة مصوغات ذهبية بقيمة ١٠٠ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية يفيد بوصول سيدة لإحدى المستشفيات مصابة بكسر حاد في الجمجمة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.