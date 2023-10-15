الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بوسي تطرح برومو أحدث أعمالها الغنائية المصورة "بحبك أنا" (فيديو)

بوسي
بوسي

طرحت المطربة الشعبية بوسي منذ قليل، البرومو الدعائي لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “بحبك أنا”، تمهيدًا لطرحها للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وصورت المطربة بوسي أغنية “بحبك أنا" على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحها لجمهورها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتعاونت بوسي في أغنية “بحبك أنا” مع كل من الشاعر والملحن الغنائي أمير شيكو، وتزيع موسيقي لـ فريق الباور العالي، والفيديو كليب صور تحت قيادة المخرج محمد القاضي.

آخر أعمال بوسي الغنائية

وطرحت المطربة بوسى الفترة الماضية أغنية بعنوان "مسولى وصبحوا" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وتقول كلمات الأغنية: “مسوا لي وصبحوا ع الحلو في مطرحه مسوا لي وصبحوا ع الحلو في مطرحه اللي بيعدل مزاجي بمجرد ما ألمحه اللي بيعدل مزاجي بمجرد ما ألمحه هو سر اندماجي منين ما أروح ولا أجي هو دوايا وعلاجي وأنا بعشق أريحه (ده أنا ياما فسحته (ياما، ياما وبإيدي مرجحته (ده أنا ياما دلّعته (ياما، ياما شارياه ولا بعته (ده أنا ياما فسحته (ياما، ياما وبإيدي مرجحته (ده أنا ياما دلّعته (ياما، ياما شارياه ولا بعته واحشاني مجيته وعزيزة خطوته قولوا لي هشوفه إمتى بحتاج حنيته قولوا لي هشوفه إمتى بحتاج حنيته لو غيَّر نمرته عنوانه وحتته أنا ما اتغيرش خالص إحساسي ناحيته (ده أنا ياما فسحته (فسحته وبإيدي مرجحته (ده أنا ياما دلّعته (ياما، ياما شارياه ولا بعته، ولا بعته ده أنا ياما فسحته، فسحته وبإيدي مرجحته (ده أنا ياما دلّعته (ياما، ياما شارياه ولا بعته”.

المطربة الشعبية بوسي بوسى المطربة بوسي بحبك أنا أغنية “بحبك أنا مسولى وصبحو

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