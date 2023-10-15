أمير شاهين: بتعامل مع أختى فى اللوكيشن على إنها الأستاذة

أكد النجم أمير شاهين، أنه محظوظ في مشاركته بمسلسل "الفريدو" بسبب الزخم من النجوم، وذلك كان أحد أسباب نجاح المسلسل.

وقد حل اليوم أمير، في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، حيث أوضح أن العمل تناول قصصًا حياتية من الواقع بشكل مس قلوب الكثير من المتابعين.

" مافيش حاجة اسمها أختي".. هكذا علق على طريقة تعامل أمير مع شقيقته إلهام شاهين، حيث أكد أن آخر عمل فني جمع بينهما كان من عشر سنوات.

أضاف شاهين أن الفنانة إلهام شاهين، ليست شقيقته فقط، بل والدته أيضًا قائلًا:" إلهام مش أختي بس.. بل أمي التانية اللي ربتني".