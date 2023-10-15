الرهبنة الكرملية بمصر تحتفل بعيد القديسة تريزا مصلحة الرهبنة

احتفلت جماعة دير القديسة تريزا الأفيلية بالمعادي للرهبان الكرمليين، مساء اليوم، بعيد القديسة تريزا مصلحة الرهبنة.

ترأس الاحتفال سيادة المطران نيكولاس هنري سفير الفاتيكان في مصر، وسكرتير سفارة الفاتيكان والأب أنطونيوس رسمي إسكندر المفوض العام للرهبنة الكرملية، والرهبان الكرمليين بمصر، وبحضور الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب دييجو، رئيس الأباء الكومبنيان في مصر، والأب مجدي سيف رئيس الرهبنة اليسوعية في مصر، والعديد من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات، وأصدقاء الدير، للمشاركة في الإحتفال.

يذكر أن دير الأباء الكرمليين بالمعادي هو دير للإخوة الدارسين،بمرحلة التكوين، والدراسات الفلسفية.

وكان الأب ميجيل ماركيز، الرئيس العامّ للرهبنة الكرمليّة في العالم، اعتمد تعيين مجلس المستشارين للمفوضيّة العامّة للرهبنة الكرمليّة بمصر، تحت رئاسة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوّض العامّ للرهبنة الكرمليّة بمصر،الأب زكريا حربي سليمان الكرمليّ، (مستشار أول)، والأب مخول فرحاالكرملىّ، (مستشار ثان).

