رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد سير العمل بإدارتي "الضبعة" و"الحمام"

تفقد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بإدارتي «الضبعة» و«الحمام» التعليمية، للوقوف على مدى انتظام العمل ورصد السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

_ أهمية استخدام استراتيجيات وطرق التدريس التربوية

بدأت الجولة بتفقد معاهد: المبروك، الفاروق، وغزالة، بإدارة الضبعة التعليمية، وتم الاستماع إلى شرح المعلمين والاطلاع على الخطط الدراسية، حيث أكد رئيس المنطقة أهمية استخدام استراتيجيات وطرق التدريس التربوية التي تناسب جميع المستويات.

كما تفقد عددا من معاهد إدارة الحمام التعليمية ومنها: ساحل العميد، وفتيات وبنين الحمام، حيث اطمأن على انتظام العمل، والالتزام بالتعليمات، موجهًا النصح للطلاب ببذل المزيد من الاجتهاد والانتظام في الحضور وكسب المهارات.

_ تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي اللغة العربية

وفي نهاية جولته التفقدية تابع رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي اللغة العربية على المناهج الجديدة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة الكاملة من التدريب، لتنمية مهارات المعلمين داخل الفصول والارتقاء بمستوى الطلاب داخل المعاهد الأزهرية.