حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: مجلس الأمن القومى يحرص على تحقيق استقرار البلاد

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إنه في ضوء التطورات الأخيرة في فلسطين، يحرص مجلس الأمن القومي على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها.

وتابعت الحملة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "نحن نؤمن بأن السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتعاون الدولي والجهود المشتركة".

وأكدت الحملة أنه بناءً على ذلك، تم اتخاذ ستة قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أمن مصر خط أحمر

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي ترأس، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.