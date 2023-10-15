منافسات قوية في اليوم الأخير للبطولة العربية والأفريقية للترايثلون بالغردقة

تشهد البطوليتن الأفريقية والعربية للترايثلون المقامة حاليًا بمدينة الغردقة منافسات قوية بين عدد كبير من الدول.

واقترب منتخب مصر للشباب والكبار للفوز بلقبي البطولتين بعد النتائج الإيجابية للبعثة المصرية في اليومين الماضيين.

واشاد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر بالمستوي الفني والبدني للاعبي المنتخب في البطولتين العربية والافريقية

وأكد محمد عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للترايثلون أن الحكام ظهروا بمستوى عال خلال فعاليات البطولة.

أضاف عبدالمنعم أن البطولة لم تشهد أي اعتراض أو ازمة من جانب المشاركين بالبطولتين مما يؤكد نجاح لجنة الحكام.

وحصلت اللجنة العليا المنظمة للبطولة على إشادة من جميع الدول المشاركة بمستوى وأداء التحكيم في البطوليتن.

وأشاد عبدالمنعم بالمستوى المميز الذي ظهر عليه لاعبو منتخب مصر، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية للاعبين المصريين يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تأهل أكثر من لاعب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤

ونجحت رنا حسن لاعبة منتخب مصر والمؤسسة العسكرية بالسويس بالميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الأفريقية ونجحت اللاعبة في تقديم مستوى مميز طوال السباقات سواء السباحة او الجري او الدرجات.

من جانب آخر، تختتم مساء اليوم منافسات البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون المقامة، حاليًا، بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت منافسات البطولة خلال اليومين الماضيين تفوقا ملحوظا للاعبي المنتخب المصري في جميع المراحل السنية، إضافة للاعبي منتخب البارالمبية الذين تفوقوا على أنفسهم وأثبتوا قدرتهم على التواجد في أكبر وأهم الأحداث القارية والعالمية.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالمستوى العام الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطنى، مؤكدين أن مصر تملك عناصر مميزة قادرة على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس عام 2024.